Negoziante accoltellato a Busto Arsizio | caccia al killer

Il fatto è avvenuto poco dopo le 18. La vittima è Davide Gorla (50 anni). L'assassino si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Negoziante accoltellato a Busto Arsizio: caccia al killer

In questa notizia si parla di: negoziante - accoltellato - busto - arsizio

Varese, negoziante accoltellato a morte - Una tragica tragedia scuote il cuore di Busto Arsizio: un negoziante di 50 anni è stato brutalmente accoltellato a morte nel suo negozio di via Milano 4.

Accoltellato in pieno centro a Busto Arsizio. Grave un uomo di 50 anni; Omicidio a Busto Arsizio, negoziante accoltellato: l'aggressore è in fuga; Accoltellato in pieno centro a Busto Arsizio. Grave un uomo di 50 anni.

Negoziante accoltellato a Busto Arsizio: caccia al killer - Il titolare 50enne di un negozio nel centro di Busto Arsizio (Varese) è stato ucciso a coltellate da un uomo che poi si è dato alla fuga. Da msn.com

Busto Arsizio, uccide negoziante a coltellate e fugge - Il titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio è stato ucciso a coltellate da un uomo che è poi fuggito. Riporta msn.com