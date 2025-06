Negozi aperti e grandi artisti internazionali Tornano i mercoledì col Summer Festival

Se vuoi vivere l’estate all’insegna della musica, dello spettacolo e dello shopping, i mercoledì di Desio sono l’appuntamento imperdibile. Con negozi aperti, grandi artisti internazionali e un’atmosfera festosa, il Desio Summer Music Festival trasforma il centro in un palcoscenico a cielo aperto. Per evitare sovrapposizioni, l’amministrazione ha scelto di concentrarsi su questa serata speciale, garantendo a residenti e visitatori un’esperienza unica e coinvolgente.

Music, spettacoli e vetrine aperte. Con l’inizio dell’estate la città si mette in mostra e si prepara ad accogliere migliaia di visitatori di ogni età. Da oggi, infatti, torna il Desio Summer Music Festival. Un nome pomposo che si traduce in una espressione conosciuta in tutta la Brianza: sono i mercoledì di Desio, serata estiva di richiamo. L’esperienza insegna che è meglio non sovrapporsi a iniziative analoghe di altre città limitrofe che vengono maggiormente accostate all’idea del divertimento e dello svago: e così, come esistono i giovedì di Seregno, ecco che Desio anticipando la sua proposta di una serata è stata in grado di ritagliarsi uno spazio importante nell’estate brianzola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it