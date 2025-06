Negli Usa i consumi di vino italiano vanno giù in picchiata | -10% solo a maggio Uiv | Con i dazi rischiamo un colpo fatale

Negli Stati Uniti, i consumi di vino italiano sono crollati del 24,9% a maggio, un record negativo che preoccupa l’intero settore. Con i dazi in aumento, il rischio di un colpo fatale diventa concreto. Lamberto Frescobaldi esorta a ripensare urgentemente l'assetto del vino nazionale, per salvaguardare un’eccellenza italiana ormai in crisi. È il momento di agire prima che questa tendenza si trasformi in una perdita irreparabile.

Mai così male nei primi 5 mesi dell'anno. Lamberto Frescobaldi invita a ridiscutere l'attuale assetto del vino nazionale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Negli Usa i consumi di vino italiano vanno giù in picchiata: -10% solo a maggio. Uiv: “Con i dazi rischiamo un colpo fatale”

In questa notizia si parla di: vino - negli - consumi - italiano

Assalto ai rosé negli Hamptons: i paperoni Usa fanno incetta di vino - Negli Hamptons, il mercato del rosé è in piena fibrillazione! I paperoni americani si contendono le bottiglie di vino estivo per eccellenza, mentre i timori per la guerra dei dazi – ora sospesa – continuano a far tremare gli investitori.

Translate posthttps://beverfood.com/crollo-consumi-vino-italiano-stati-uniti-2025/… Crollo dei consumi di vino italiano a maggio negli Stati Uniti: -10.6% rispetto a maggio 2024 #ConsumiVino #ExportVini #LambertoFrescobaldi #UIVUnioneItalianaVini Vai su X

LE NOTTI DEL VINO AL VIA PRIMA TAPPA A NIMIS IL 23 GIUGNO Sarà il Comune di Nimis a inaugurare il programma 2025 de Le Notti del Vino, l’evento enoico dell’estate con le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Appuntamento lunedì 23 giugno al Vai su Facebook

Uiv: a maggio consumi di vino italiano a -10,6% negli Usa; Osservatorio Uiv, a maggio negli Usa -10,6% consumi vino italiano; Vino italiano oggi: trend, consumi e preferenze dei consumatori nel 2025.

Osservatorio Uiv, a maggio negli Usa -10,6% consumi vino italiano - I consumi complessivi di vino italiano negli Stati Uniti nel mese di maggio sono calati del 10,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo ansa.it

Effetto dazi, vino italiano in affanno negli Stati Uniti: consumi giù del 10,6% a maggio - I consumi complessivi di vino italiano negli Stati Uniti nel mese di maggio sono calati del 10,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si legge su msn.com