Ndoye-Napoli importante passo avanti | è accaduto oggi

Il mercato del Napoli è pronto a decollare, con Giovanni Manna già al lavoro per rinforzare la squadra di Antonio Conte. Il Napoli accelera sul fronte esterni offensivi, dove probabilmente arriverà più di un acquisto. Il primo sembra essere deciso e sarà Noa Lang, mentre per il secondo il club azzurro sta provando ad insistere per Dan Ndoye, esterno svizzero reduce da una stagione positiva con il Bologna. La trattativa ha registrato sviluppi importanti. Ndoye-Napoli: intesa quasi raggiunta con il giocatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna si è tenuto un nuovo contatto tra il Napoli e gli agenti di Ndoye. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it