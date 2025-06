Ndoye lascia il Bologna? I rossoblù pensano ad un ex Juventus per sostituirlo era un gioiellino della Next Gen Di chi si tratta e qual è la situazione

Il futuro di Dan Ndoye al Bologna sembra sempre più in bilico, con il Napoli che spinge forte per assicurarsi le sue prestazioni. Nel frattempo, i rossoblù puntano a rinforzare l’attacco e pensano ad un ex Juventus Next Gen, considerato un vero gioiellino emergente. La finestra di mercato si scalda, e le mosse delle big potrebbero rivoluzionare le strategie di tutte le squadre coinvolte. Resta da capire quale sarà il passo successivo.

Ndoye via dal Bologna? Il club rossoblù pensa ad un ex Juventus Next Gen per sostituirlo. Di chi si tratta e l'ultimissimo aggiornamento. L'asse di calciomercato tra Napoli e Bologna si infiamma. L'insistenza del club partenopeo per Dan Ndoye, talentuoso esterno offensivo svizzero, si fa sempre più concreta, costringendo la dirigenza rossoblù a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparata in caso di una sua partenza. Sebbene il Bologna stia provando a resistere, consapevole del valore del suo giocatore, sta già valutando le alternative. E, come riporta il Corriere della Sera, ci sono già due nomi sul taccuino.