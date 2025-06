Ndoye-Beukema destini opposti | Napoli spiazzato da una richiesta

Il Napoli punta forte su Sam Beukema e Dan Ndoye, due talenti del Bologna desiderati per rinforzare la rosa. Mentre il club azzurro prosegue nei negoziati, una richiesta inaspettata rischia di complicare i piani, lasciando i tifosi con più domande che risposte. La trattativa si anima: quale sarà il destino dei due calciatori? Il mercato sorprende sempre, e questa volta potrebbe riservare colpi di scena sorprendenti.

Il Napoli prosegue a trattare colo Bolgogna per Sam Beukema e Dan Ndoye, ma il destino sembra opposto fra i due: la richiesta spiazza. Il Napoli continua a pianificare le sue mosse sul mercato per rinforzare la squadra in ogni reparto. Piacciono particolarmente così due calciatori del Bologna: Sam Beukema (difensore centrale) e Dan Ndoye (esterno d’attacco). La speranza del club azzurro era quella di acquistare i due calciatori “in pacchetto”, ma il Bologna sembra poco propenso a privarsi di ben due delle sue stelle e ha sparato altissimo per loro. Il Napoli non molla e farà di tutto però per portare alla propria corte almeno uno dei due. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it