Nazionale Gattuso non basta | il cambiamento deve passare per la Federazione

L’era Gattuso ha portato entusiasmo e speranze, ma il vero salto di qualità per la Nazionale italiana richiede un cambiamento strutturale che coinvolga la Federazione. Solo con una riforma profonda e lungimirante si potranno superare le sfide del futuro e riconquistare il successo. La domanda che resta è: sarà questa la volta buona?

L'arrivo dell'ex campione del Mondo per risollevare le sorti dell'Italia: basterà?

La Nazionale a Gattuso, Buffon conferma: “Migliore scelta possibile, Italia ora basta figuracce” - L’Italia si appresta a scrivere un nuovo capitolo nel suo cammino calcistico con Gattuso alla guida. Gigi Buffon, simbolo di saggezza e passione azzurra, conferma la scelta di Gattuso come futuro Ct, sottolineando che è la decisione migliore per risollevare le sorti della Nazionale.

Hanno fatto non poco discutere i comportamenti di Francesco Acerbi durante l'era di Luciano Spalletti come CT della Nazionale. Con il nuovo corso di Gennaro Gattuso si è riproposto il tema sul difensore dell'Inter. Cosa ha deciso il CT Vai su Facebook

Gattuso ct, basta fughe da Coverciano: “Nessuno potrà più tornare a casa per un dolorino”; Gattuso ct dell'Italia, ci siamo: per Bonucci e Barzagli pronto un ruolo inedito; Gattuso: “Il me calciatore? Oggi preferisco un calcio diverso. Il cuore non basta più, servono testa e responsabilità”.

Gattuso nuovo ct della Nazionale italiana: sfida e ricostruzione azzurra - Ringhio Gattuso prende le redini della Nazionale italiana, con l'obiettivo di rianimare il gruppo e puntare ai Mondiali. Come scrive msn.com

Gattuso: “Guidare l’Italia è un sogno che si avvera. La Russa? Spero di fargli cambiare idea” - L’obiettivo è guidare gli azzurri alla qualificazione al Mondiale del prossimo anno. Segnala repubblica.it