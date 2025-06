Navile la riforma dei Cau nel vivo | Accesso diretto dalle 8 alle 20 Per la notte cambierà solo la forma

La riforma dei Centri di Assistenza e Urgenza (CAU) sta per rivoluzionare il modo in cui accediamo all'assistenza sanitaria notturna, con un accesso diretto potenziato dalle 8 alle 20. Ma nessuna paura: i CAU non scompariranno. Piuttosto, vivranno una nuova fase di integrazione, con la continua assistenza notturna che garantirà un servizio più rapido e più efficace. Ecco cosa cambia nel dettaglio.

"I Cau non si smantelleranno" e il servizio notturno, agli occhi del cittadino, sarà sempre lo stesso, ma vivrà "una rimodulazione del servizio, integrato da un altro modello, cioè quello della continuità assistenziale notturna ". Parola di Ilaria Camplone, direttrice del distretto Azienda Usl Città di Bologna, che fa chiarezza sulla chiusura notturna dei centri di assistenza e urgenza, che vivrà dei cambiamenti: il servizio infatti verrà rimodulato. La spiegazione della riorganizzazione che l'hub del Navile vivrà prossimamente ("la data è ancora da definire, visto che siamo nel pieno di un percorso – sottolinea la direttrice –, ma vi terremo costantemente aggiornati") arriva nella sede del Navile davanti a una ventina di cittadini: all'interno della Casa di Comunità , "il modello Cau sarà garantito dalle 8 alle 20 con accesso diretto – inizia Camplone –, mentre dalle 20 alle 8, quando il servizio sarà integrato con il servizio di continuità assistenziale, (cioè l'ex guardia medica, ndr), ci sarà il ricevimento ambulatoriale di tutte le persone, ma con telefonata preventiva".

