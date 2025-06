navetta sesto ponte a moriano il servizio parte subito bene ma i timori per la chiusura restano

Con entusiasmo, è partito il servizio di navetta gratuita tra Sesto e Ponte a Moriano, offrendo un primo sollievo ai residenti colpiti dalla chiusura del ponte di Sant’Ansano. Sebbene le prime giornate abbiano registrato una buona affluenza, con circa 40 utenti, rimane vivo il timore che questa soluzione temporanea possa non bastare a garantire la continuità dei servizi essenziali. Il futuro di questa iniziativa dipende ora da come verrà gestita e supportata.

È partito l’altroieri, lunedì, il servizio di navetta gratuito tra Sesto e Ponte a Moriano per collegare le due sponde del Serchio dopo la chiusura del ponte di Sant’Ansano. Un collegamento ritenuto essenziale dai residenti, soprattutto anziani, che devono recarsi sull’altra sponda del fiume per accedere ai servizi di prima necessità che loro non hanno. L’affluenza alla navetta non manca: sin dal primo giorno circa 40 persone hanno usufruito del servizio messo a disposizione. Il pulmino di nove posti, in partenza dal piazzale di via delle Scuole a Sesto e con capolinea nel parcheggio “Maurizio Mennucci” a Ponte a Moriano prevede anche fermate intermedie per agevolare l’accesso ai residenti delle varie zone. 🔗 Leggi su Lanazione.it