Nave affondata e nessun ferito speriamo che porti fortuna al programma | le rivelazioni di Filippo Bisciglia conduttore di Temptation Island

Una nave affondata, nessun ferito e un pizzico di fortuna: sembra quasi un segno positivo per la nuova stagione di “Temptation Island”. Filippo Bisciglia, conduttore affezionato, commenta con ottimismo il singolare incidente avvenuto in Calabria, promettendo che nulla ha compromesso le riprese. Con il ritorno su Canale 5 il 3 luglio, questa tredicesima edizione si preannuncia ricca di sorprese e nuove emozioni.

Un incidente che, si spera, possa portare fortuna. Il prossimo 3 luglio ritornerà “ Temptation Island ” su Canale 5 per quella che sarà la tredicesima stagione. Dopo undici anni in Sardegna, la produzione ha deciso di spostarsi in Calabria. Proprio lì c’è stato un piccolo inconveniente ma che non ha creato problemi ai concorrenti. “ Non è successo niente e nessuno si è fatto male “: ha raccontato il conduttore del programma, Filippo Bisciglia, a Tv Sorrisi e Canzoni. Lo barca, da cui poi i concorrenti si sono recati al resort, avrebbe urtato un relitto e sarebbe affondata. L’incidente è avvenuto lo scorso 3 giugno al largo di Guardavalle Marina e ha richiesto l’intervento della Guardia Costiera, che ha disposto accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nave affondata e nessun ferito, speriamo che porti fortuna al programma”: le rivelazioni di Filippo Bisciglia, conduttore di “Temptation Island”

