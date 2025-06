Nautica | lo Yacht Club di Monaco riceve accreditamento RYA

Il prestigioso Yacht Club di Monaco ha conquistato un nuovo traguardo, ottenendo l’accreditamento dalla Royal Yachting Association (RYA). Questo riconoscimento internazionale sottolinea l’eccellenza delle strutture e delle competenze del club, rafforzando la sua posizione come punto di riferimento nel mondo della nautica. Un risultato che conferma l’impegno costante verso la qualità e l’innovazione nel settore marittimo. La notizia segna un passo importante per il club e per gli appassionati di nautica di tutto il mondo.

Il club ha ricevuto l'importante riconoscimento da parte della Royal Yachting Association L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nautica: lo Yacht Club di Monaco riceve accreditamento RYA

In questa notizia si parla di: club - nautica - yacht - monaco

