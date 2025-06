Nautica | allo Yacht Club di Monaco un’estate ricca di eventi

Nell’incantevole cornice dello Yacht Club di Monaco, l’estate si anima di eventi esclusivi e convivialità senza pari. L’appuntamento annuale del Cocktail estivo rappresenta un momento magico di incontro tra soci provenienti da ogni angolo del mondo, tra cui spiccano i nuovi membri e le future iniziative del club. Con il supporto di Sua Altezza Reale il Principe Alberto II, questa tradizione rafforza il legame tra passione nautica e prestigio. Il sogno continua…

Come da tradizione, lo Yacht Club de Monaco ha riunito i suoi soci per l’annuale Cocktail estivo, occasione per accogliere i nuovi membri e presentare i progetti di punta del sodalizio alla presenza del presidente, sua Altezza reale il Principe Alberto II, e del comitato direttivo. Con 2.500 soci provenienti da 82 nazioni, il club riunisce armatori e appassionati di nautica da diporto di tutto il mondo attorno ai suoi valori fondanti: spirito di squadra, rispetto delle tradizioni marittime e apertura all’innovazione. Nel suo discorso, il Sovrano ha sottolineato la passione che anima il Club: “Come scrisse Hegel, ‘Nulla di grande al mondo è mai stato realizzato senza passione’. 🔗 Leggi su Lapresse.it