NatoTrump | impegno del 5% è merito mio

Nel cuore del vertice NATO, Donald Trump ha annunciato con entusiasmo un risultato storico: l'impegno della spesa militare sarà ufficialmente chiamato "dichiarazione dell'Aja". Questa vittoria, definita monumentale per gli Stati Uniti e positiva anche per Europa e civiltà occidentale, segna un importante cambiamento. Trump, con la sua tipica autocelebrazione, ha dichiarato: "Ci sono riuscito", sottolineando il valore di questo traguardo. Ma quale sarà l'impatto a lungo termine di questa decisione?

16.30 "L'impegno della spesa militare si chiamerà la dichiarazione dell'Aja. E' una vittoria monumentale per gli Usa, perché portavamo un peso ingiusto, ma è una vittoria anche per l'Europa e la civiltà occidentale". Lo ha detto il presidente Usa al vertice della Nato. "Non so se è merito mio, ma penso che sia merito mio", ha affermato Trump, che ha definito l'accordo "un passo storico"."Ci sono riuscito", ha esultato esultato in un incontro con i cronisti alla fine del vertice della Nato.

