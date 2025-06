Nato | impegno alleati a investire 5% Pil

Durante il recente vertice NATO, gli alleati hanno rinnovato il loro impegno a destinare il 5% del Pil alle spese di difesa entro il 2035, sottolineando l'importanza di unire le forze per affrontare le sfide globali. Presentando piani annuali, rafforzano la loro determinazione a raggiungere questo obiettivo strategico, ribadendo al contempo il sostegno all'Ucraina e mantenendo alta l’attenzione sulla minaccia rappresentata dalla Russia.

14.46 "Gli alleati si impegnano a investire il 5% del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035".Lo si legge nella dichiarazione del vertice Nato. "Accettano di presentare piani annuali che mostrino un percorso per raggiungere l'obiettivo". "Ribadito l'impegno sovrano a sostenere l'Ucraina", ma nessuna menzione al futuro ingresso nella Nato. La Russia è "minaccia per la sicurezza". Ma non vi è una netta definizione dell'invasione russa come "guerra di aggressione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

