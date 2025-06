Nato Zelensky vede Trump e volenterosi

Nato Zelensky ha incontrato Trump in un vertice ricco di significato, affrontando temi cruciali come il cessate il fuoco e la pace duratura. La discussione, caratterizzata da accordi e riconoscimenti reciproci, sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide attuali. Dopo questo importante incontro, Meloni ha proseguito il suo percorso incontrando leader di Francia, Germania e Polonia, rafforzando il fronte europeo.

17.55 "Un incontro lungo e significativo con il presidente Trump. Abbiamo affrontato le questioni veramente importanti. Ringrazio il signor Presidente e gli Usa". Cos√¨ Zelensky dopo l'incontro alla Nato "Abbiamo parlato di come raggiungere un cessate il fuoco e una vera pace.Abbiamo parlato di come proteggere il popolo Apprezziamo attenzione e disponibilit√†" Al termine del vertice Nato, Meloni ha incontrato i leader di Francia, Germania,Polonia e GB,il segretario Rutte e Zelensky. Ribadito il continuo sostegno a Kiev con nuove sanzioni a Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gli Stati Uniti si oppongono all'invito di Zelensky al vertice Nato dell'Aia - Gli Stati Uniti hanno espresso la loro contrarietà all'invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice della NATO dell'Aia, previsto per il 24 giugno.

Sul vertice Nato i dubbi di Trump. E Zelensky tratta i Mirage francesi; Il vertice Nato a L'Aja - IL FILM DELLA GIORNATA del 24 giugno 2025; Guerra Ucraina, Zelensky vede Macron: Insieme per pace dignitosa.

UCRAINA: Trump parlerà con Putin a breve su porre fine a guerra con Kiev - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che dopo i colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelens ... Secondo msn.com

Nato: accordo per aumentare le spese per la Difesa al 5%. Trump: ‚ÄúIntesa monumentale, con Zelensky incontro positivo‚ÄĚ - Il 3,5% sarà utilizzato per le la difesa della Nato entro il 3,5%, l'1,5% per proteggere le infrastrutture critiche. Segnala msn.com