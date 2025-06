Nato Trump | vertice straordinario Sulla difesa vittoria monumentale

Il vertice straordinario della NATO all'Aia si è concluso con una vittoria monumentale per la difesa collettiva, come ha sottolineato Donald Trump. Il presidente statunitense ha descritto l’evento come un enorme successo, lodando l’impegno dell’Alleanza nel rafforzare le spese militari e l’unità internazionale. Con questo risultato, si apre un nuovo capitolo nel rafforzamento della sicurezza globale, marcando un impegno che sarà ricordato come l’inizio di una nuova era di collaborazione e Difesa condivisa.

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il "fantastico" vertice della Nato all'Aia, in cui l'Alleanza, tra le altre cose ha appoggiato la richiesta Usa di aumentare le spese per la difesa. "Penso che il vertice sia stato fantastico. È stato un grande successo", ha detto Trump al primo ministro olandese Dick Schoof. Poi, parlando di difesa, ha aggiunto: "Questo sarà conosciuto come l'impegno per la difesa dell'Aia, è abbastanza buono, abbastanza appropriato. Quando gli Alleati raggiungeranno questo numero, aggiungeranno più di un trilione all'anno - pensate a questo trilione all'anno - alla nostra difesa comune, e questo è davvero un monumento alla vittoria, è una vittoria monumentale per gli Stati Uniti perché ci stavamo assumendo una quota molto più grande di quella che ci spettava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, Trump: vertice straordinario. Sulla difesa vittoria monumentale

