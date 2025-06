Nato Trump | Oggi si decide sul 5% giornata importante | Tajani | La Spagna dovrà rispettare le regole

Oggi, nel cuore di un vertice cruciale, decisioni fondamentali si intrecciano con il futuro dell’Europa e oltre. Tra tensioni, rally di impegni militari e richieste di riforme, i leader mondiali sono chiamati a trovare un punto d’incontro. La posta in gioco è alta: rispettare le regole, rafforzare alleanze e plasmare un domani più stabile. Resta con noi per seguire gli sviluppi di questa giornata decisiva.

Mark Rutte, aprendo il secondo giorno del vertice, ribadisce: "I miei colleghi al tavolo delle trattative sono assolutamente convinti che non ci sia alternativa" all'aumento delle spese militari. Orban: "Ok, ma bisogna cambiare le regole sui bilanci in Ue". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it