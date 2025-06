Nato Trump in cortocircuito su Putin | Lo considero una persona che non è stata guidata bene non volevo il suo aiuto con l’Iran – VIDEO

Nato Trump in cortocircuito su Putin, lo considero una persona che non è stata guidata bene e non volevo il suo aiuto con l'Iran – video. Trump ha ribadito di essere in contatto regolare con il leader russo, soprattutto riguardo alla guerra in Ucraina. “So una cosa. Lui vorrebbe risolvere la questione. Vorrebbe uscirne, ma è un casino per lui”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è andato in cortocircuito, offrendo una visione complessa e criptica delle sue relazioni internazionali, lasciando i critici senza parole.

