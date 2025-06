Nato Trump | dopo il nostro attacco in Iran grandi progressi a Gaza

L’ex presidente Donald Trump ha dichiarato che i recenti attacchi statunitensi contro l’Iran stanno contribuendo a un considerevole progresso nel conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. Le sue parole suggeriscono una svolta positiva, alimentando speranze di una risoluzione imminente. Ma qual è il vero impatto di queste azioni sul fragile equilibrio del Medio Oriente? La risposta potrebbe rivelare molto sul futuro della regione e delle sue alleanze.

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che si stiano facendo "grandi progressi" per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. "Penso che si stiano facendo grandi progressi a Gaza, credo grazie all'attacco che abbiamo fatto", afferma Trump, riferendosi agli attacchi statunitensi contro l'Iran, che potrebbero avere un impatto positivo sul Medio Oriente. "Penso si stiano facendo grandi progressi a Gaza. Penso che, grazie a questo attacco che abbiamo fatto, avremo delle ottime notizie", ha affermato Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, Trump: dopo il nostro attacco in Iran "grandi progressi a Gaza"

In questa notizia si parla di: trump - progressi - gaza - attacco

Cremlino: “Ristabiliti i contatti tra Russia e Ucraina”. Trump: “Senza progressi nei negoziati, ci faremo da parte” - Il Cremlino ha annunciato il ristabilimento dei contatti tra Russia e Ucraina, mentre Donald Trump ha dichiarato che, in assenza di progressi nei negoziati, si farà da parte.

Gli Usa attaccano tre siti nucleari iraniani: "Pace o sarà peggio" | I pasdaran: "Ridurremo in cenere le basi americane" | Missili iraniani su Tel Aviv e Haifa, Israele contrattacca Trump: "Teheran accetti la pace o il prossimo attacco sarà peggiore". L'Iran promette Vai su Facebook

Iran, Trump: raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra. LIVE; Nato, Trump: dopo il nostro attacco in Iran grandi progressi a Gaza; Trump, 'stiamo facendo molti progressi a Gaza'.

Nato, Trump: dopo il nostro attacco in Iran "grandi progressi a Gaza" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che si stiano facendo "grandi progressi" per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. Lo riporta libero.it

Trump al vertice Nato: attacco in Iran come Hiroshima, ha messo fine alla guerra - "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano "ha ... iltempo.it scrive