Nato Tajani | Spagna dovrà rispettare le regole che rispettano tutti

In un mondo dove la parola si confronta con l’azione, Antonio Tajani sottolinea con fermezza che la Spagna deve rispettare le regole condivise, distinguendo tra promesse e fatti concreti. La scena internazionale richiede coraggio e coerenza, e l’Europa si aspetta che ogni paese dia il suo contributo reale. È il momento di passare dalle dichiarazioni alle azioni, affinché davvero si rafforzi la solidarietà e la credibilità del nostro ordine globale.

L’Aia, 25 giu. (askanews) – “La Spagna dovrà rispettare le regole che rispettano tutti, quindi abbiamo bisogno di coraggio. Un conto sono i fatti, un conto sono le dichiarazioni. Noi abbiamo fatto i fatti e abbiamo ottenuto quello che ritenevamo necessario”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando la stampa a margine del vertice Nato, dopo la ministeriale del G7, commentando dopo che il premier Pedro Sanchez ha parlato di una deroga per Madrid al 5% di spese per la difesa dagli alleati da qui al 2035. Le parole di Tajani sembrano far riferimento al lungo negoziato portato avanti dall’Italia con importanti risultati ottenuti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it