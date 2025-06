Nato si tirano le fila | confermato impegno per il 5% entro il 2035 Rutte | Un salto quantico in difesa

Dopo un vertice cruciale all'Aja, la NATO si prepara a una trasformazione decisiva. Con l'obiettivo di raggiungere il 5% del PIL dedicato alla difesa entro il 2035, l'Alleanza rafforza il suo impegno collettivo, con Rutte che parla di un "salto quantico in difesa". È il momento di guardare avanti: i passi fatti oggi plasmeranno la sicurezza di domani.

"Insieme, gli alleati hanno posto le basi hanno posto le basi per una Nato più forte, più equa e più letale". Così, il segretario generale dell'Alleanza atlantica ha aperto il punto stampa post vertice all'Aja, tracciando gli impegni presi e ribaditi dai 31 Paesi nell'ottica di una collettiva difesa, sicurezza e sostegno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nato, si tirano le fila: confermato impegno per il 5% entro il 2035. Rutte: “Un salto quantico in difesa”

