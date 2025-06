Nato sì all’aumento delle spese militari fino al 5% Trump | Grande successo Scompare nel testo ogni impegno sull’adesione dell’Ucraina

Il recente vertice dell’alleanza atlantica all’Aja ha segnato un importante spartiacque: l’aumento delle spese militari fino al 5% del Pil entro il 2035 e il silenzio sull’adesione dell’Ucraina alla NATO. Questi risultati riflettono una linea più vicina alle posizioni di Trump, pur con alcune concessioni europee. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro della sicurezza europea? La risposta si cela nelle sfumature di questa decisione strategica.

Sì all’aumento delle spese in difesa fino al 5% del Pil entro il 2035, silenzio di tomba sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Sono i due risultati principali che emergono dal testo della Dichiarazione finale del vertice dell’Alleanza svoltosi tra ieri e oggi all’Aja. Passa nei fatti la linea Trump insomma, anche se gli europei riescono a far includere nel testo una serie di riferimenti e sfumature in grado di andare incontro ai loro interessi. «Noi capi di Stato e di governo dell’Alleanza dell’Atlantico del Nord ci siamo riuniti all’Aja per riaffermare il nostro impegno alla Nato, la più forte Alleanza della storia, e al legame transatlantico», inizia su tono trionfale la Dichiarazione dell’Aja, che rimarca il «ferreo impegno» dei 32 Paesi membri all’ Articolo 5 del Trattato di Washington, quello che garantisce l’assistenza militare reciproca in caso di attacco. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: nato - aumento - spese - testo

Il conto nascosto della corsa al riarmo lo paga il clima: con l’aumento delle spese militari Nato 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno in atmosfera - L'aumento delle spese militari legate al riarmo europeo sta avendo un impatto devastante sul clima, con circa 200 milioni di tonnellate di CO2 in più nell'atmosfera ogni anno.

Translate postLa tregua tiene dopo l'ira di Trump contro Iran e Israele | Vertice NATO, ok all'aumento delle spese in difesa al 5% | Arriva il testo sul fine vita, più di un punto critico | Dall'Abruzzo stop al gasdotto SNAM La giornata in 24 minuti del #25giugno http Vai su X

C’è chi si piega agli ordini di Trump. E chi dice no. Pedro Sanchez ha scelto ancora una volta la seconda. Il premier spagnolo ha rifiutato l’aumento delle spese militari al 5% del PIL, come indicato dalla Nato e dal nuovo segretario Rutte dopo le richieste di Tru Vai su Facebook

Nato, sì all'aumento delle spese militari fino al 5%. Trump: «Grande successo». Scompare (nel testo) ogni impegno sull'adesione dell'Ucraina; Cos'è questa storia dell'aumento della spesa militare della Nato al 5%; La Nato e la spesa militare al 5%, quanto spenderà l'Italia? I 400 miliardi in 10 anni senza vincoli sugli ste.

Nato, sì all’aumento delle spese militari fino al 5%. Trump: «Grande successo». Scompare (nel testo) ogni impegno sull’adesione dell’Ucraina - La Dichiarazione finale del vertice dell'Aja certifica il salto in avanti sugli investimenti in difesa. msn.com scrive

Nato, via libera all’aumento delle spese per la difesa al 5% del pil entro il 2035. Meloni esclude l’uso della clausola salvaguardia - I capi di stato e di governo dei 32 membri Nato si sono formalmente impegnati a raddoppiare la spesa per la difesa entro il 2035, portandola dall’attuale 2% del prodotto interno lordo al 5%. Come scrive informazione.it