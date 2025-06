Nato Rutte | Spese militari al 5%? Non c' è alternativa | Trump | Oggi si decide giornata importante | Tajani | La Spagna dovrà rispettare le regole

Oggi si apre una giornata cruciale nel vertice internazionale dedicato alle spese militari e alle regole europee. Nato Rutte sottolinea l'importanza di mantenere il target del 5%, mentre Tajani richiama alla responsabilità la Spagna affinché rispetti le norme. Il segretario dell'Alleanza ribadisce l'indisponibilità a rinunciare all'aumento, mentre Orban propone di rivedere le regole sui bilanci dell'UE. Una giornata decisiva per il futuro della cooperazione europea e globale.

Il segretario dell'Alleanza, aprendo il secondo giorno del vertice, ribadisce: "I miei colleghi al tavolo delle trattative sono assolutamente convinti che non ci sia alternativa" all'aumento delle spese militari. Orban: "Ok, ma bisogna cambiare le regole sui bilanci in Ue".