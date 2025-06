Nato Rutte primo fan di Trump | Grazie al ‘paparino’ stop alla guerra

Nel panorama politico internazionale, i rapporti tra leader spesso sorprendono e suscitano dibattiti. Recentemente, Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha commentato con entusiasmo l’azione di Donald Trump contro l’Iran, definendola “straordinaria”. La sua ammirazione per l’ex presidente americano ha acceso discussioni sul ruolo delle alleanze e delle opinioni personali nelle decisioni strategiche. Ma cosa significa davvero essere un “fan” di Trump nel contesto geopolitico?

(Adnkronos) – "No, non credo, penso che sia un po' una questione di gusti". Mark Rutte, segretario generale della Nato, ha risposto così alle domande dei giornalisti all'Aja che gli chiedevano se non stesse adulando un po' troppo Donald Trump. Del quale ha esaltato "la straordinaria" azione contro l'Iran in un messaggio inviato al presidente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

