Nato Rutte | decisioni difficili i Paesi devono trovare i soldi

Nato Rutte affronta decisioni cruciali in un contesto di crescente tensione globale. Con la sicurezza internazionale in bilico e le minacce russe all’orizzonte, i paesi devono unirsi e trovare risorse decisive. Il segretario generale sottolinea: “Non ci sono alternative.” È il momento di agire con determinazione per proteggere il futuro collettivo; la solidarietà e le scelte difficili sono imprescindibili per navigare questa crisi.

Il segretario generale, aprendo il secondo giorno del vertice, ribadisce: "I miei colleghi al tavolo delle trattative sono assolutamente convinti che, date le minacce dei russi e la situazione della sicurezza internazionale, non ci sia alternativa".

