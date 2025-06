Nato Orban | Donald Trump è un uomo di buon senso

Nel cuore del dibattito internazionale, Viktor Orban ha sottolineato il valore del buon senso di Donald Trump, evocando un'epoca in cui la leadership si fondava su decisioni ponderate e pragmatiche. Arrivato all'Aia per il summit della NATO, il premier ungherese ha evidenziato come la stabilità globale dipenda da figure di buon senso, come quella dell'ex presidente statunitense. Un commento che invita a riflettere sul ruolo della saggezza nella politica mondiale.

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il premier ungherese Viktor Orban ha detto che Donald Trump "è un uomo di buon senso"; arrivando al World Forum dell'Aia, nei Paesi Bassi, per partecipare alla riunione del Consiglio Atlantico nell'ambito del summit della Nato, Orban ha dichiarato: "L'ordine internazionale si basa più sul buon senso e il presidente degli Stati Uniti è un uomo di buon senso come avete visto proprio di recente per come ha gestito il conflitto tra Iran e Israele". Orban tra le altre cose si è espresso anche sull'Ucraina. "Non è un membro della Nato e la Russia neppure - ha affermato - e il mio obiettivo è che le cose restino così". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, Orban: Donald Trump è un uomo di buon senso

