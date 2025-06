Nato no della Spagna al 5% del Pil Trump | ‘gliela faremo pagare’

''si rifiutano di pagare. Ma dovranno restituircela sul piano del commercio, faremo pagare loro il doppio'', ha detto Trump.

Trump, 'Spagna terribile, le faremo pagare dazi doppi' - Le dichiarazioni infuocate di Donald Trump al vertice de L'Aja hanno scosso i riflettori sulla controversia tra Stati Uniti e Spagna.

Translate post#NATO, Donald #Trump: "È terribile quello che ha fatto la Spagna, si rifiuta di pagare la sua quota, faremo pagare a Madrid il doppio dei dazi" @ultimora_pol Vai su X

