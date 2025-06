Nato Meloni | su spesa cifre lontane da realtà No escape clause

L'Italia si confronta con numeri di spesa per la Nato spesso distanti dalla realtà, secondo le parole di Giorgia Meloni. Mentre circolano stime e cifre approssimative, il governo italiano ha già delineato i propri calcoli per il 2026, ritenendo superflua l'uso della "escape clause". Ma quali saranno le vere implicazioni di questa strategia? Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro sulla spesa militare italiana.

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Sulla cifra che l'Italia dovrebbe spendere di più per ottemperare alla nuova regola del 5% sul Pil di spesa per la Nato "ho sentito molti numeri dati in questi giorni, un po' dalla stampa un po' dal Parlamento, che mi sembrano molto distanti dalla realtà. Dopodiché noi abbiamo ovviamente fatto i nostri calcoli per il 2026, non riteniamo che ci serva utilizzare la escape clause e poi chiaramente per gli anni a venire si valuterà sulla base di quella che è la situazione economica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, in un punto stampa al termine dei lavori del summit della Nato a L'Aia, a una domanda sull'eventutlità che l'Italia debba attivare una clausola di salvaguardia per uno scostamento di bilancio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net