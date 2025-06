Nato Meloni cerca equilibrio tra difesa e sicurezza | Oggi un satellite conta più di un carrarmato

Nato Meloni cerca equilibrio tra difesa e sicurezza: “Oggi un satellite conta più di un carrarmato”. In un mondo in rapido mutamento, il premier sottolinea l'importanza di investimenti strategici e sostenibili per garantire la stabilità nazionale. Con uno sguardo rivolto al futuro, l’Italia si impegna a rafforzare le proprie capacità difensive, mantenendo il passo con le sfide globali e assicurando un ruolo di primo piano all’interno della NATO.

Incalzata dai giornalisti, il Presidente del Consiglio ha tentato di riassumere la posizione assunta dall'Italia all'interno del vertice della Nato. Uno dei dossier principali, e tra i più discussi dell'ultimo periodo, è l'aumento al 5% del Pil delle spese per la difesa. "Gli impegni assunti sono significativi e sostenibili", ha spiegato il premier.

L’Italia: «Le nostre spese per la difesa al 2% del pil». La Nato: «Serve il 5% da tutti» - L'Italia ha attualmente destinato il 2% del proprio PIL alle spese per la difesa, ma la NATO ha fissato un obiettivo ambizioso: un incremento al 5%.

Guerra Ucraina - Russia, le news del 24 giugno. Trump frena su “aggressione russa” in bozza finale Nato. Lungo colloquio con Meloni alla cena dei leader; Meloni incatena l’Italia ai diktat della NATO: “Rispetteremo il 5% del PIL alla difesa”; Nato, Meloni: Sarebbe un errore costruire una difesa parallela europea.

Vertice Nato, Meloni: spese difesa non ricadranno su welfare

Meloni: obiettivi Nato difesa sostenibili, flessibilità su come raggiungerli - Meloni ha aggiunto che i nuovi obiettivi Nato per la spesa della difesa offrono una "totale flessibilità" su come raggiungerli