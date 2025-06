Nato Meloni | aumento spesa impegno significativo ma sostenibile

Il nuovo governo di Giorgia Meloni si prepara ad affrontare sfide cruciali con un aumento della spesa, impegnandosi a farlo in modo sostenibile. Durante il vertice all'Aia, è stato ribadito che tali investimenti rafforzeranno la difesa e la sicurezza nazionale senza compromettere l'equilibrio finanziario. Un impegno chiaro, serio e responsabile che promette di proteggere l’Italia senza sacrificare la stabilità economica, dimostrando così una leadership consapevole e lungimirante.

L’Aia, 25 giu. (askanews) – E’ stato “un vertice importante anche per gli impegni che vengono assunti, sono impegni significativi, sono impegni sostenibili, lo voglio ribadire per l’Italia”: si tratta di “spese necessarie per rafforzare ovviamente la nostra difesa, per rafforzare la nostra sicurezza in un contesto che lo necessita, ma in una dimensione che ci consente di assumere questi impegni, sapendo giĂ che non distoglieremo neanche un euro dalle altre prioritĂ del governo a difesa e a tutela degli italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del summit della Nato a L’Aia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

