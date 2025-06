Nato | Madrid respinge minacce Trump é Ue che negozia sui dazi

Madrid si pone ferma di fronte alle minacce di Trump, sottolineando che le trattative sui dazi coinvolgono l'intera Unione Europea, non un singolo Paese. Il ministro Cuerpo ribadisce il ruolo della Commissione Ue come mediatrice unica, rafforzando la posizione di unità e determinazione nei confronti di Washington. Questa presa di posizione segna un passo decisivo nella difesa degli interessi europei contro le pressioni unilaterali. La risposta di Madrid mostra come l’Europa sia pronta a reagire compatta e decisa.

Madrid (Spagna), 25 giu. (LaPresse) – Il ministro dell’Economia, del Commercio e delle Imprese spagnolo Carlos Cuerpo, ha respinto le minacce del presidente Usa Donald Trump di varare dazi doppi per la Spagna, rimarcando che i negoziati sulle tariffe non sono bilaterali tra Madrid e Washington ma è la Commissione Ue a portarli avanti con gli Usa per tutti e 27 gli Stati membri. “I negoziati avvengono tra gli Stati Uniti e Commissione. Siamo in un’unione doganale di 27 Stati”, ha detto Cuerpo parlando da Parigi, come riportano i media spagnoli. Il ministro ha quindi rifiutato un negoziato bilaterale con Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato: Madrid respinge minacce Trump, é Ue che negozia sui dazi

