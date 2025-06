Nato | Macron no a guerra commerciale tra di noi è aberrazione

In un mondo sempre più interconnesso, la coesione tra alleati è fondamentale per affrontare le sfide globali. Emmanuel Macron sottolinea con fermezza l’importanza di superare le tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, evidenziando che il vero progresso si costruisce sulla pace e sulla riduzione delle barriere tariffarie. È ora di mettere da parte le divergenze e lavorare insieme per un futuro di stabilità e crescita condivisa.

Roma, 25 giu. (LaPresse) – Questo “nuovo impegno europeo” a spendere di più “impone in maniera evidente una pace commerciale, non possiamo, tra alleati, dirci che dobbiamo spendere di più e poi farci la guerra commerciale, è un’aberrazione”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un punto stampa al vertice Nato a L’Aia. “Dobbiamo arrivare a una pace commerciale duratura e ridurre le barriere tariffarie che ci sono”, ha rimarcato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato: Macron, no a guerra commerciale tra di noi, è aberrazione

UCRAINA | Tra le condizioni di Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina c'è la richiesta che i leader occidentali si impegnino per iscritto a fermare l'allargamento della Nato verso est e a revocare una parte delle sanzioni alla Russia. Lo scrive la Reut Vai su Facebook

