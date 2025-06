Nato la partita di Meloni a vertice L’Aja Trump in pressing su Europa

In un mondo sempre più complesso e in rapido cambiamento, le parole di Giorgia Meloni risuonano con forza nel contesto del vertice NATO all'Aja. La sua citazione latina, "Si vis pacem, para bellum", sottolinea l'importanza di una strategia equilibrata tra diplomazia e deterrenza. Mentre Trump intensifica il pressing sull'Europa, la conferenza si prepara a plasmare il futuro della sicurezza globale, dimostrando che la pace richiede anche preparazione e determinazione.

(Adnkronos) – "Si vis pacem, para bellum", se vuoi la pace, prepara la guerra. È la massima latina citata da Giorgia Meloni nel suo intervento in Senato, prima di partire per il vertice Nato all'Aja. Un'espressione che ben sintetizza il clima che si respira nella città olandese, dove i 32 Paesi dell'Alleanza Atlantica sono riuniti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La partita di Meloni al vertice Nato. E in Senato detta la linea: “Si vis pacem, para bellum” - Nel cuore di una sfida geopolitica senza precedenti, Giorgia Meloni incarna la determinazione italiana al vertice Nato all'Aja, citando il celebre "Si vis pacem, para bellum".

