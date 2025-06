Nato Iran e Israele litigano? E Rutte chiama Trump papà

In un vertice NATO all'Aja, tra tensioni crescenti tra Iran e Israele, il segretario generale Mark Rutte ha rivolto un commento sorprendente a Donald Trump, chiamandolo "Papà" e sottolineando che a volte deve alzare la voce. Mentre Trump paragona le recenti escalation a due bambini che litigano a scuola, Rutte offre una prospettiva rassicurante: non si arriverà alla guerra, perché entrambe le parti hanno già avuto abbastanza. La situazione rimane delicata, ma ci sono segnali di speranza.

L'Aja, 25 giu. (askanews) - Parlando a margine del vertice NATO all'Aja, in Olanda, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha chiamato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Papà" (Daddy, ndr). Mentre Trump paragonava l'escalation di Iran e Israele a due bambini che litigano a scuola, Rutte è intervenuto aggiungendo: "Papà a volte deve alzare la voce". "Non combatteranno tra di loro. Ne hanno abbastanza. Hanno avuto una bella litigata, come due bambini nel cortile di una scuola. Sai che litigano come matti, non puoi fermarli. Lasciateli litigare per 2 o 3 minuti, poi sarà più facile fermarli" ha detto Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net