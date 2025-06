Nato gelo sull’Europa | Trump apre a Mosca e mette in dubbio la difesa comune

L’ombra di incertezza sulla solidarietà NATO si allunga mentre Donald Trump, durante il volo verso i Paesi Bassi, mette in discussione l’impegno degli Stati Uniti nell’articolo 5. Le sue parole ambigue e taglienti rischiano di scuotere le fondamenta dell’alleanza e di riaccendere vecchi dubbi sulla coesione europea e transatlantica. La domanda ora è: quanto può resistere un’Europa divisa di fronte a una minaccia tanto incerta?

L’Aja – “Dipende dalla definizione”. Con queste parole ambigue e affilate, Donald Trump ha sganciato una nuova bomba diplomatica proprio mentre sorvolava l’Atlantico diretto al vertice Nato nei Paesi Bassi. Parlando dell’ Articolo 5, cioè la clausola della difesa collettiva, ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero non intervenire a difesa di un alleato aggredito. Una dichiarazione che scuote le fondamenta dell’Alleanza Atlantica e fa tremare soprattutto l’Europa. Alla cena ufficiale che ha aperto il summit dell’Aja, l’atmosfera è apparsa tesa, quasi surreale. I commensali, raccontano fonti presenti, si sono ritrovati di fronte a un Trump imprevedibile, capace di alternare i sorrisi alla minaccia più pesante: non è affatto scontato che l’America risponda a un’aggressione russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nato, gelo sull’Europa: Trump apre a Mosca e mette in dubbio la difesa comune

