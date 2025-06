Nato e Ucraina Trump e la domanda della moglie del soldato – Video

Durante il vertice Nato a L'Aja, Donald Trump ha risposto con fermezza alla domanda di una giornalista ucraina, moglie di un soldato al fronte, riguardo ai sistemi antimissile Patriot richiesti da Kiev. Un gesto che sottolinea l'attenzione internazionale sulla crisi in Ucraina e le possibili risposte delle potenze mondiali. Ma cosa ha detto esattamente Trump? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Donald Trump, dopo il vertice Nato a L'Aja, nella conferenza stampa risponde alla domanda posta da una giornalista ucraina, moglie di un soldato al fronte. Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e spiega che Kiev ha chiesto sistemi antimissile Patriot: "Vedremo di trovarli", dice il presidente americano. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

