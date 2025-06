Nato dopo no della Spagna al 5% del Pil Trump | gliela faremo pagare

L'ombra di tensioni commerciali si allunga tra Stati Uniti e Spagna, dopo il rifiuto di Madrid di impegnarsi al 5% del PIL per la difesa Nato. Donald Trump non ha nascosto la sua intenzione di rispondere con misure economiche, sottolineando che "gliela faremo pagare". Una sfida che potrebbe influenzare le relazioni internazionali e gli equilibri di potere. La scena è pronta per un confronto che potrebbe avere ripercussioni ben più vaste.

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di punire la Spagna a livello commerciale per il no di Madrid a impegnarsi a raggiungere il nuovo obiettivo di spesa per la difesa della Nato, pari al 5% del Pil. "Vogliono un piccolo vantaggio, ma dovranno restituircelo sul piano commerciale, perché non permetterò che accada. È ingiusto", ha dichiarato Trump ai giornalisti al termine del vertice Nato all'Aia. "Sapete cosa faremo? Stiamo negoziando con la Spagna un accordo commerciale. Faremo pagare loro il doppio. E sono davvero serio al riguardo. Faremo in modo che la Spagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, dopo no della Spagna al 5% del Pil, Trump: gliela faremo pagare

