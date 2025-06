Nato documento finale | se attaccano uno attaccano tutti ferreo impegno su difesa collettiva | Il 5% del Pil per la spesa militare

Al vertice europeo, la solidarietà si rafforza con un impegno condiviso: “Se attaccano uno, attaccano tutti” e una ferrea dedizione alla difesa collettiva, con il 5% del Pil destinato alla spesa militare. Meloni rassicura: “Non togliamo nemmeno un euro alle priorità degli italiani”. Tra incontri diplomatici e richieste di nuove regole Ue, il futuro dell’Europa si definisce tra pace, sicurezza e riforme strutturali.

Meloni: "Non toglieremo nemmeno un euro alle priorità degli italiani". E dopo il vertice con Francia, Germania, Polonia e Gran Bretagna: "Impegno per una pace duratura a Kiev". Orban: "Bisogna cambiare le regole sui bilanci in Ue". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nato, documento finale: se attaccano uno attaccano tutti, ferreo impegno su difesa collettiva | Il 5% del Pil per la spesa militare

In questa notizia si parla di: attaccano - impegno - nato - documento

Nato, dichiarazione finale: se attaccano uno attaccano tutti, ferreo impegno su difesa collettiva | 5% del Pil per spesa difesa entro 2035 - In un mondo sempre più instabile, la solidarietà tra nazioni si rafforza con una dichiarazione finale storica: “Se attaccano uno, attaccano tutti”.

A Conte la NATO non piace più.Ora la attacca, la critica, fa il “pacifista da salotto”.Ma quando era a Palazzo Chigi la chiamava “un pilastro della nostra sicurezza”.Ipocrisia allo stato puro.Da premier faceva una cosa, all’opposizione fa l’esatto opposto.Conte ca Vai su Facebook

Nato, documento finale: se attaccano uno attaccano tutti, ferreo impegno su difesa collettiva | Il 5% del Pil per la spesa militare; Le missioni italiane all’estero nel 2025: focus geografico e priorità strategiche; Il 2023 della Difesa italiana.

Nato, documento finale: se attaccano uno attaccano tutti, ferreo impegno su difesa collettiva | 5% del Pil per la spesa militare - Nella dichiarazione finale del vertice Nato a L'Aja (il prossimo si terrà in Turchia, nel 2026) è stato riaffermato il ferreo impegno degli alleati per la difesa collettiva: "Se attaccano uno attaccan ... Come scrive msn.com

Nato, il documento finale. «Impegno ferreo» alla difesa: un attacco a uno, è un attacco a tutti - Il documento per la prima volta non condanna l’attacco all’Ucraina da parte russa, anche se descrive Mosca come una «minaccia a lungo termine» ... Si legge su ilsole24ore.com