Nato documento finale | se attaccano uno attaccano tutti ferreo impegno su difesa collettiva | 5% del Pil per la spesa militare

In un clima di crescente unità e determinazione, il nuovo documento finale sottolinea il principio “se attaccano uno, attaccano tutti” e l’impegno fermo a destinare il 5% del PIL alla difesa collettiva. Tajani richiama la Spagna a rispettare le regole, mentre Orban apre al cambiamento, proponendo di riformare le norme sui bilanci Ue. Una sfida che potrebbe ridefinire i parametri di solidarietà e disciplina europea.

Tajani: "La Spagna dovrà rispettare le regole". Orban: "Ok, ma bisogna cambiare le regole sui bilanci in Ue".

Nato, dichiarazione finale: se attaccano uno attaccano tutti, ferreo impegno su difesa collettiva | 5% del Pil per spesa difesa entro 2035 - In un mondo sempre più instabile, la solidarietà tra nazioni si rafforza con una dichiarazione finale storica: “Se attaccano uno, attaccano tutti”.

UKRAINERUSSIAWAR. USA-UE non sono d'accordo sulla stesura del documento finale NATO sull’Ucraina. Continua lo scambio di prigionieri. Peskov: abbiamo un vantaggio strategico; Vertice Nato, il documento: “Sostegno decisivo della Cina a Putin”; La Nato avverte la Cina: “Non può armare Mosca e commerciare con noi”.

Nato, documento finale: se attaccano uno attaccano tutti, ferreo impegno su difesa collettiva | 5% del Pil per la spesa militare - Nella dichiarazione finale del vertice Nato a L'Aja è stato riaffermato il ferreo impegno degli alleati per la difesa collettiva: "Se attaccano uno attaccano tutti", viene scritto.

Nato, il documento finale. «Impegno ferreo» alla difesa: un attacco a uno, è un attacco a tutti - Il documento per la prima volta non condanna l'attacco all'Ucraina da parte russa, anche se descrive Mosca come una «minaccia a lungo termine»