Nato dichiarazione finale | se attaccano uno attaccano tutti ferreo impegno su difesa collettiva | 5% del Pil per spesa difesa entro 2035

In un mondo sempre più instabile, la solidarietà tra nazioni si rafforza con una dichiarazione finale storica: “Se attaccano uno, attaccano tutti”. Impegni ferrei e obiettivi ambiziosi, come destinare il 5% del PIL alla difesa entro il 2035, segnano un salto quantico nella collaborazione collettiva. Rutte, Tajani e Orban delineano le sfide e le opportunità di questa nuova fase, sottolineando che il futuro dell’Europa dipende dalla capacità di rinnovare regole e strategie condivise.

Rutte: "Salto quantico nella difesa collettiva". Tajani: "La Spagna dovrà rispettare le regole". Orban: "Ok, ma bisogna cambiare le regole sui bilanci in Ue".

L'Italia, come parte della Nato, è legata agli USA (e agli altri Paesi nell'Alleanza) dal cosiddetto "sistema di difesa collettiva" Vai su Facebook

Nato, il documento finale. «Impegno ferreo» alla difesa: un attacco a uno, è un attacco a tutti - Il documento per la prima volta non condanna l'attacco all'Ucraina da parte russa, anche se descrive Mosca come una «minaccia a lungo termine»

Vertice Nato, la dichiarazione. "Russia minaccia di lungo termine, sostegno a Kiev. Riaffermato l'art. 5: attacco a uno è attacco a tutti" - Rivisti i target di investimento: "Gli Alleati si impegnano a investire il 5% del PIL all'anno in requisiti di difesa fondamentali