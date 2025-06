Nato Crosetto Giornata storica da Italia ruolo attivo e responsabile

Nato Crosetto ha descritto oggi come una giornata storica, un momento di grande importanza per l’Italia e l’intera Alleanza Atlantica. Con un ruolo attivo e responsabile, il ministro ha sottolineato il valore strategico dell’alleanza, fondamentale per la sicurezza e la libertà di tutti i Paesi membri. Questa riaffermazione rafforza il nostro impegno collettivo nel proteggere valori condivisi e garantire un futuro più stabile. Un passo decisivo verso un’Europa più forte e unita.

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è stata una giornata storica e molto importante per la difesa e la sicurezza di tutti i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica. Insieme a tutti i nostri Alleati, legati da un Patto che ci difende e ci protegge dal 1949 e che, negli ultimi anni, si è allargato a Paesi fino a ieri neutrali, abbiamo riaffermato il valore strategico dell’Alleanza. Si tratta di un presidio essenziale e cruciale per la sicurezza, la libertà e la stabilità dello spazio europeo come atlantico”. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. “In un contesto internazionale segnato da minacce crescenti – dalla guerra in Ucraina al terrorismo, dalla sicurezza energetica alla difesa delle infrastrutture critiche – l’Italia rinnova e testimonia il suo impegno per una NATO più forte, più coesa e pronta ad affrontare le sfide del presente e del futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

