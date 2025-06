Nato Conte | Meloni irresponsabile e vigliacca sottoscritto disastro Italia

L'Italia si trova di fronte a scelte cruciali che influenzeranno il suo futuro. Giuseppe Conte non ha esitato a criticare aspramente Giorgia Meloni, definendola responsabile di un disastro sociale e di comportamenti irresponsabili e vigliacchi. Le decisioni sul budget militare e gli impegni internazionali rischiano di pesare sulle spalle dei cittadini italiani. È ora di chiedersi: quale strada vogliamo percorrere per salvaguardare il nostro Paese?

Roma, 25 giu. (askanews) – “Giorgia Meloni ha sottoscritto il disastro sociale dell’Italia”, con una “comportamento irresponsabile nel segno della vigliaccheria”. Lo ha detto l’ex premier e presidente di M5s Giusppe Conte parlando con i giornalisti davanti Montecitorio. Meloni, spiega Conte, “ha firmato un accordo in ambito Nato che comporterà un impegno di spesa per oltre 400 miliardi di qui al 2035 per spese in armi, carri armati, missili: questo significa nuovi debiti, nuovi tagli. Dove prenderà questi soldi – continua il leader M5s – non ce lo dice”. Anzi, “questo è veramente un comportamento irresponsabile e un grande tradimento nel segno della vigliaccheria perché ha già dichiarato che tutto questo non varrà per il 2026, quindi scarica tutto sui governi futuri”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it