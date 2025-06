Nato Conte | Meloni ha sottoscritto il disastro sociale dell’Italia irresponsabile e vigliacca

Giorgia Meloni ha firmato un accordo che potrebbe compromettere il futuro sociale ed economico dell’Italia, secondo Giuseppe Conte. La decisione, definita irresponsabile e vigliacca, impegna il nostro paese in spese militari ingenti fino al 2035, con conseguenze che rischiano di pesare sulle tasche dei cittadini e sulla stabilità nazionale. È il momento di riflettere: questa scelta rappresenta davvero il percorso migliore per il nostro Paese?

“ Giorgia Meloni ha sottoscritto il disastro sociale dell’Italia. Un comportamento irresponsabile nel segno della vigliaccheria”. Così il presidente di M5S Giusppe Conte, in una dichiarazione alla stampa, fuori dalla Camera dei deputati. “Meloni – prosegue l’ex presidente del Consiglio – ha firmato un accordo in ambito Nato che comporterà un impegno di spesa per oltre 400 miliardi di qui al 2035 per spese in armi, carri armati, missili: questo significa nuovi debiti, nuovi tagli. Dove prenderà questi soldi non ce lo dice, questo è veramente un comportamento irresponsabile e un grande tradimento nel segno della vigliaccheria perché ha già dichiarato che tutto questo non varrà per il 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it