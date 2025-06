Nato che cos’è l’articolo 5 citato da Trump

All’alba di un vertice cruciale, Donald Trump ha dapprima sembrato distanziarsi, poi ha rinnovato il suo impegno verso l’Articolo 5 della Nato. Ma cosa significa davvero questa clausola fondamentale? Si tratta del cuore della difesa collettiva, un patto che unisce gli Stati membri a proteggersi reciprocamente in caso di attacco. Scopriamo insieme cosa cela questo importante articolo e perché è determinante per la sicurezza internazionale.

(Adnkronos) – Composizione Prima l'apparente presa di distanza, poi la correzione del tiro sull'Articolo 5 della Nato. Donald Trump, oggi al vertice dell'Alleanza a L'Aja, conferma l'impegno degli Usa sulla difesa collettiva degli Stati membri. Ma di cosa parla e cosa prevede esattamente l'articolo? Come ricordano il Parlamento italiano e l'organizzazione, la Nato è un’alleanza politica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: nato - articolo - trump - citato

Raid russo su base Nato in Germania e su siti in Ucraina con 800 soldati inglesi e attentatori di Kiev, viaggio lampo di Merz negli Usa per violazione articolo 5 - RETROSCENA - Tensioni alle stelle tra Russia, NATO e Ucraina: un’intensa escalation che coinvolge raid in Germania, attacchi mirati in Ucraina e una visita lampo di Merz negli Stati Uniti.

Al via il secondo giorno del vertice Nato a L'Aja. Rutte: 'Decisioni dure, i politici dovranno trovare i soldi. Gli Usa sono fedeli all'articolo 5 della Nato' #ANSA Vai su Facebook

Nato, che cos'è l'articolo 5 citato da Trump; Trump: «Oggi notizia importante, decideremo il 5% del Pil per la difesa»; Attesa per l'incontro Trump-Zelensky. Rutte: No alternative a una maggiore spesa per la difesa - Kiev, nella notte abbattuti 52 droni russi su 71.

Nato, che cos'è l'articolo 5 citato da Trump - Composizione Prima l'apparente presa di distanza, poi la correzione del tiro sull'Articolo 5 della Nato. Scrive msn.com

Perchè da 10 anni Trump semina dubbi sull'articolo 5 della Nato (e perché deve preoccuparci) - cardine della Nato non è nuova: ecco perché, però, ora preoccupa i membri dell'Alleanza atlantica ... Da msn.com