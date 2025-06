Nato cala il gelo sull’Europa | la mossa di Trump spiazza

Il gelo si diffonde sull’Europa mentre la mossa di Trump scuote le fondamenta dell’Alleanza Atlantica. Durante il suo viaggio verso il vertice Nato nei Paesi Bassi, il presidente statunitense ha sollevato dubbi sull’Articolo 5, alimentando timori tra gli alleati e ponendo una domanda cruciale: l’America rimarrà fedele al patto di difesa collettiva? Un segnale che potrebbe cambiare il futuro della sicurezza europea, lasciando tutti con un solo pensiero: quanto può contare davvero l’unità tra alleati?

L'Aja – Durante il viaggio verso il vertice Nato nei Paesi Bassi, il presidente Donald Trump ha sollevato dubbi sulla clausola di difesa collettiva prevista dall' Articolo 5. Le sue affermazioni suggeriscono che gli Stati Uniti potrebbero non intervenire in caso di aggressione contro un alleato, minando così la solidità dell' Alleanza Atlantica e suscitando preoccupazioni in Europa. Equilibri Nato in bilico: Trump apre a Mosca. Alla cena iniziale del summit all'Aja, l'atmosfera è stata descritta come tesa. Fonti presenti riferiscono di un Trump imprevedibile, che alternava sorrisi ad affermazioni più severe: " Putin mi ha chiamato per offrirmi aiuto sull'Iran.