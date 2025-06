Nato all' Aia in scena il duello Trump-Sanchez sulla spesa militare

Nell’affascinante scenario dell’Aia, il duello tra Trump e Sánchez sulla spesa militare infiamma il vertice Nato. Il leader americano minaccia sanzioni alla Spagna per il rifiuto di aumentare gli investimenti difensivi al 5% del Pil. Un confronto che mette in luce tensioni e interessi geopolitici, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le conseguenze di questa sfida tra alleati. La posta in gioco è alta, e il dibattito è appena iniziato...

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Donald Trump minaccia di far "pagare" alla Spagna l'opposizione all'aumento della spesa per la difesa al 5% del Pil. Il leader della Casa Bianca lo ha detto nella conferenza stampa di chiusura del vertice Nato. "Mi piace la Spagna. È un posto fantastico, con gente fantastica. Ma la Spagna è l'unico Paese che si rifiuta di pagare", ha detto il tycoon, promettendo che per questo il Paese iberico sarà punito a suon di dazi e che negozierà con Madrid per farla pagare. La Spagna ha speso l'1,4% del PIL per la difesa nel 2024 e ha affermato, attraverso il suo premier Pedro Sanchez, che sarà quasi impossibile per lei raggiungere l'obiettivo del 5%, protestando prima di inizio vertice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, all'Aia in scena il duello Trump-Sanchez sulla spesa militare

