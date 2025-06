Nato | accordo sul 5%Trump contro Madrid | Pagherà dazi doppi Meloni | Spese sostenibili nessun euro tolto alle priorità

Al vertice Nato di L'Aja, un fronte compatto si è formato: leader da tutto il mondo hanno approvato l'accordo sul budget al 5%, rafforzando l'unità dell'Alleanza. Donald Trump, tra feroci dichiarazioni e strategie, ha lasciato il segno, mentre Meloni sottolinea spese sostenibili e nessun euro tolto alle priorità. Ma come si è conclusa questa intensa giornata? E quali implicazioni avranno le tensioni con Madrid e le nuove politiche sui dazi? Scopriamolo insieme.

Com'è andata? Il coro che si alza dal vertice Nato dell'Aja risponde all'unisono: "Tutto ok". Donald Trump è venuto, ha visto, ha vinto. E la Nato è sopravvissuta. L'accordo per aumentare le spese al 5% - nella famosa divisione del 3,5+1,5 per cento - è stato approvato dai leader, confermando così l'intesa raggiunta nei giorni scorsi al livello di sherpa