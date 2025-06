Nata dopo la preghiera a Carlo Acutis a Saronno a giorni il battesimo di Matilde Carola

Una nascita speciale nel cuore di Saronno: Matilde Carola, nata grazie alla preghiera a Carlo Acutis, si appresta a ricevere il battesimo. La sua storia, condivisa dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, √® un esempio di fede e speranza, testimonianza vivente dell'intercessione del giovane Beato. Un evento che riempie di gioia e riflessione tutta la comunit√†, avvicinandoci ancora di pi√Ļ alla potenza della preghiera e alla spiritualit√† che unisce generazioni.

Arriva da Saronno ed √® raccontata direttamente dal profilo social ufficiale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, la storia di Matilde Carola, ‚Äúbimba nata per intercessione del beato Carlo Acutis‚ÄĚ. Si chiama Matilde Carola: il nome √® stato scelto proprio per ringraziare il giovane Beato, alla quale la coppia aveva affidato la propria intenzione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

