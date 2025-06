NASpI per docenti precari e personale ATA | come fare domanda già da ora con BonusX

Se sei un docente precario o personale ATA con il contratto in scadenza il 30 giugno, non aspettare l’ultimo minuto per presentare la domanda di NASpI. Con BonusX, puoi avviare subito la richiesta online e ricevere assistenza da esperti dedicati. La NASpI rappresenta un’importante rete di sicurezza per chi lavora in modo precario: scopri come garantirti questa tutela già da ora e affrontare il futuro con serenità.

Hai il contratto in scadenza il 30 giugno? Non aspettare il giorno dopo per attivare la NASpI. Con BonusX puoi iniziare la richiesta già da oggi e ricevere assistenza da un operatore specializzato, tutto online. Cos’è la NASpI e chi ne ha diritto La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: naspi - bonusx - docenti - precari

Disoccupazione Naspi per docenti precari e supplenti: guida pratica alla domanda 2025 - La Naspi rappresenta una risorsa fondamentale per i docenti precari e supplenti al termine dell'anno scolastico.

NASpI per docenti precari e personale ATA: come fare domanda già da ora con BonusX; Bonus SaR 2025: Cos’è il Bonus Disoccupati e Domanda; Bonus Partite IVA 800 €: Novità e importi 2025.

Le novità sulla domanda NASpI 2024 per i docenti precari - Informazionescuola.it - Nella domanda il docente precario dovrà dichiarare redditi da altre attività lavorative e professionali, per consentire all’INPS la corretta quantificazione dell’importo spettante. Lo riporta informazionescuola.it

Finalmente la Carta docenti precari prende il via. Ecco tutti i dettagli su come richiederla e come funziona - Ecco tutti i dettagli su come richiederla dal 24 Giugno 2025, come funziona e qual è la scadenza. ticonsiglio.com scrive