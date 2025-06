Naspi dal 2025 cambia l’accesso | nuovo requisito contributivo per chi si è dimesso nei 12 mesi precedenti

Dal 2025, l'accesso alla NASpI subirà importanti modifiche: sarà richiesto un nuovo requisito contributivo per chi si è dimesso volontariamente negli ultimi 12 mesi. Questa novità mira a rendere più equo il sistema di sostegno, premiando chi ha mantenuto la stabilità lavorativa e penalizzando le dimissioni spontanee recenti. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi a questa svolta nel panorama delle politiche di welfare italiano.

Buongiorno, sto ricevendo informazioni contrastanti. Vorrei sapere se ho diritto alla NASpI, avendo la residenza in Italia e avendo lavorato per gli ultimi 2 anni e 8 mesi a San Marino con un contratto a tempo indeterminato. Sono stata licenziata per giustificato

